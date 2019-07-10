رياضة | برشلونة يخطف صفقة باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطف صفقة باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي برشلونة الإسباني من التعاقد مع اللاعب الشاب الإنجليزي لوي باري، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً، خاصة بعد تألق الصبي في الموسم الماضي رغم صغر سنه.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن برشلونة خطف صفقة باري من باريس سان جيرمان، بعد رفض اللاعب الأموال الطائلة للفريق الفرنسي.

ويعد باري من أفضل الناشئين في الكرة الإنجليزية خلال هذة الفترة، حيث كان يلعب في فريق wba youth خلال الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 4 اهداف وصناعة 3 أهداف خلال 12 مباراة.