رياضة | الكاف يكشف نظام تصقيات الأمم الإفريقية لمونديال 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف يكشف نظام تصقيات الأمم الإفريقية لمونديال 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن نظام التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ والتي ستتضمن ٣ مراحل بالتصفيات وسينتج عنها تأهل ٥ منتخبات للمونديال.

وأعاد الكاف نفس نظام مونديال ٢٠١٤ مرة أخرى حيث ستكون تلك المرة الأخيرة التي يتأهل فيها ٥ منتخبات خاصة وأن كأس العالم ٢٠٢٦ سيقام بمشاركة ٤٨ فريقا وستزيد مقاعد افريقيا إلى ٩ مقاعد بجانب منتخب اخر سيخوض ملحق.

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وحاء نظام التأهل إلى كأس العالم ٢٠٢٢ كالتالي..

المرحلة الأولى "الدور التمهيدي"

سيتم اعفاء المنتخبات اصحاب اول ٢٦ مركز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من الدور التمهيدي وسيشارك فيها ٢٨ منتخبا الاقل في التصنيف بنظام مواجهات الذهاب والإياب ليتأهل منها ١٤ فريقا.



المرحلة الثانية "المجموعات"

سينضم ١٤ منتخبا المتأهلين من الدور التمهيدي إلى ٢٦ منتخبا المعفيين من الدور السابق ليتكون دور المجموعات من ٤٠ فريقا وسيتم تقسيمهم الى ١٠ مجموعات من خلال ٤ مستويات ويتأهل بطل كل مجموعة إلى المرحلة الثالثة والأخيرة.



المرحلة الثالثة

سيتم اجراء قرعة بناءا على تقسيم المنتخبات الى مستويين وافراز ٥ مواجهات ذهاب واياب بين المنتخبات المتأهلة ويتأهل ال٥ الفائزين بالمواجهات المباشرة إلى كأس العالم مباشرة.