رياضة | مدرب حراس الأفيال: جاهزون لمواجهة الجزائر ومحمد الشناوي الافضل في الكان

أكد جان جاك تيزي مدرب حراس مرمى منتخب كوت ديفوار جاهزية منتخب بلاده لمباراة الغد أمام الجزائر مشرا أن محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري الأفضل في كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

ويستعد المنتخب الإيفواري لمواجهة نظيره الجزائري غدا الخميس على استاد السويس في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقال تيزي في تصريحات للموقع الرسمي للبطولة : " جاهزون لمواجهة الجزائر غدا وسبذل قصارى جهدنا من أجل خطف بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة".

وعن أفضل حارس في البطولة أوضح تيزي : " محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري الأفضل في البطولة حتى الآن قدما أداء مذهلا على الرغم من خروج مصر المبكر من البطولة".

وعن إقامة البطولة في مصر علق مدرب حراس الأفيال قائلا : " كل شئ هنا رائعا التنظيم ممتاز ونشعر براحة كبيرة لإقامة البطولة في مصر".