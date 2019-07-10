رياضة | تطور مفاجئ من صفقة برشلونة المُستحيلة

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس أمستردام الهولندي، يريد أن يلعب في صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن دي ليخت أخبر إدارة البلوجرانا بأن خياره الأول هو اللعب في الكامب نو دائمًا، وبرشلونة أخبروه بوضوح بأنهم لا يستطيعون تقديم أكثر من ذلك.

يذكر أن يوفنتوس الإيطالي اقترب وبشدة من الحصول على خدمات دي ليخت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 75 مليون يورو.