رياضة | واجهة الجزائر هي الأصعب.. ونحاول علاج أخطاء مباراة مالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واجهة الجزائر هي الأصعب.. ونحاول علاج أخطاء مباراة مالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث إبراهيم سنجاري لاعب منتخب كوت ديفوار عن مواجهة منتخب بلاده في السادسة مساء غد الخميس أمام الجزائر ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة أمم إفريقيا توتال مصر 2019.

وقال سنجاري، إن مواجهة الجزائر هي الأصعب في دور الثمانية، وهي الأصعب للأفيال منذ بداية البطولة وحتي الآن.