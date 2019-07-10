رياضة | رسميا.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بـ3 طلبات عاجلة بعد قرار الكاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بـ3 طلبات عاجلة بعد قرار الكاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أرسلت إدارة النادي ظهر اليوم خطاباً لاتحاد كرة القدم للأضطلاع بمسئولياته تجاه العديد من الأمور الخاصة بمشاركات الأندية المصرية في البطولات الأفريقيه لموسم 2019/2020 .

وجاء خطاب الأهلي لأنه حذر كثيراً في وقت سابق لضرورة تدارك الموقف وإنهاء مسابقة الدوري الممتاز قبل إنطلاق بطولة الأمم الأفريقية الحالية حتى لا تقع الأندية المصرية المشاركة فى البطولات الأفريقية في مأزق وتتمكن من قيد لاعبيها أفريقياً في الفترات القانونية المحددة من كاف دون غرامة ويتم السماح لجميع اللاعبين المقيدين بالمشاركات في البطولات الأفريقية بدءاً من الأدوار الأولى.

وتابع بيان الأهلي، أن اتحاد الكرة في ذلك الوقت لم يعبء بخطورة الموقف وأستمر في تأجيل المباريات المؤجلة لبعض الأندية ولم يراع مبدأ تكافؤ الفرص ولا العدالة ولا تطبيق الفارق الزمنى الموحد عند إقامة المباريات المؤجلة "72 ساعة" وهو ما نفذه الأهلي على مدار ثمان مباريات ولم يلتزم به غيره وتم أهدار الكثير من الوقت الذى كان يكفي لأستكمال المسابقة وحل كافة الأزمات. وإزاء القرارات المتضارية للاتحاد حينذاك قرر النادي إتخاذ الأجراءات القانونية أمام كافة الجهات المعينة بدأت بلجنة التظلمات بأتحاد الكرة ومركز التسوية والتحكيم للحفاظ على حقوق النادي وتحقيق العدالة بين كل الأندية المتنافسة وفي نفس الوقت تحصل الأندية المصرية المشاركة في بطولات كاف على حقوقها المشروعة بقيد لاعبيها في المواعيد المحددة وفقاً للائحة الاتحاد الأفريقي.

وفي المقابل لجأ اتحاد الكرة إلى حلول لا تتفق مع اللوائح ووعد بأنهاء أزمة القيد الأفريقي وأستثناء الأندية المصرية في قيد اللاعبين حتى 5/8/2019 .. لكن أمس تفاجئ الجميع ببيان الأتحاد بأن "كاف" رفض أستثناء الأندية المصرية وأن فترات القيد التى حددها في السابق هي التى سيتم تطبيقها على الجميع .. لذا جاء خطاب النادي الأهلي اليوم لأتحاد الكرة وتضمن ما يلى ( بالإشارة الى لائحة قيد وتسجيل لاعبي الأندية المتأهلة للمشاركة في بطولات أفريقيا للأندية موسم 2019/2020 والصادرة من الإتحاد الإفريقي بتاريخ 24/4/2019 والتي تتضمن مواعيد قيد لاعبي الأندية المتأهلة للمشاركة في البطولات المذكوره أعلاه على النحو التالي:-



• الفترة من 1 -10 يوليو 2019 (تسجيل قائمة الفريق الأساسية)

• الفترة من 11-20 يوليو 2019 (تسجيل و اضافة اللاعبين الجدد للقائمة الأساسية مع سداد غرامة 250 دولار عن اضافة كل لاعب و يحق لهم المشاركة في الأدوار التمهيدية )

• الفترة من 21-30 يوليو 2019 (تسجيل و اضافة اللاعبين الجدد للقائمة الأساسية مع سداد غرامة 500 دولار عن اضافة كل لاعب ولا يحق لهم المشاركة في الأدوار التمهيدية و تبدأ مشاركتهم بدءً من دور المجموعات).

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واستناداً الى البيان الرسمي الصادر من اتحادكم الموقر بتاريخ 9/7/2019 و المتضمن رفض الإتحاد الإفريقي مد فترة القيد للأندية المصرية بصورة استثنائية مما يترتب عليه استمرار العمل بلائحة الإتحاد الأفريقي الصادرة بتاريخ 24/4/2019 بكل ماورد فيها من شروط وتوقيتات ملزمة للأندية المؤهلة للمشاركة.

وحيث سبق للنادي الأهلي مخاطبة الإتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 8/ 6/2019 بموجب خطاب رسمي تضمن التحذير من استكمال مسابقة الدوري العام بعد 30/6/2019 و ذلك تجنباً لأضرار جسيمة محقق وقوعها تضر بالأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية (أبطال الدوري- الكونفيدرالية) و هو الأمر الذي يهدد استقرار الرياضة المصرية بصفة عامة. وحيث أن النادي الأهلي هو متصدر بطولة الدوري الحالية (موسم 2018/2019) وهو النادي المؤكد مشاركته في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال بغض النظر عن نتائج باقي مباريات الدوري المؤجلة ,كماأنه بطل النسخة السابقة من مسابقة الدوري العام موسم 2017/2018. وعليه , رجاء التفضل بالموافقة على:-



1. فتح باب القيد المحلي حتى يتسنى لنا استكمال اجراءات قيد القائمة الرئيسية للنادي الأهلي و بالتالي قيدها في القائمة الأساسية في الإتحاد الأفريقي وفقاً للوائح المنظمة للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال 2019/2020.



2. موافاتنا بخطاب تسجيل اسم النادي الأهلي ضمن الأندية المصرية المؤهلة للمشاركة في البطولة الأفريقية المذكورة.



3. اعتبار الأمر هام وعاجل للغاية حيث أن آخر موعد لتسجيل القائمة الأساسية ينتهي بنهاية اليوم 10/7/2019.