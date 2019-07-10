رياضة | رسميا.. غياب سيرجي أورييه عن كوت ديفوار أمام الجزائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. غياب سيرجي أورييه عن كوت ديفوار أمام الجزائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد رسميا غياب سيرجي أورييه لاعب منتخب كوت ديفوار عن مباراة فريقه أمام الجزائر في ربع نهائي أمم إفريقيا.

ويلتقي المنتخب الإيفواري مع نظيره الجزائري في السادسة مساء الغد الخميس على استاد السويس ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة أمم إفريقيا توتال مصر 2019.