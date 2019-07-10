رياضة | ثلاثي هجومي لجنوب إفريقيا أمام نيجيريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثلاثي هجومي لجنوب إفريقيا أمام نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، تشكيل منتخب البافانا بافانا، الذي يخوض به مواجهة نيجيريا، في الدور ربع النهائي من بطولة الأمم الإفريقية توتال مصر ٢٠١٩.

وقرر المدير الفني أن يبدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

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