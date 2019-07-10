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رياضة | تقارير إعلامية.. برشلونة حسم صفقة القرن

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير إعلامية.. حسم صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني حسم صفقة البرازيلي دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت قناة "GOL TV" الإسبانية في تقريرًا لها أن نيمار سيرتدي قميص البرسا خلال الموسم المقبل، الأمر حسم بشكل نهائي، ونيمار في طريقه إلى برشلونة، وكل ما يثار حاليًا من جانب الناديين ما هو إلا تصريحات لتهدئة الأجواء.

وأوضحت القناة، أن برشلونة توصل إلى إتفاق نهائي مع إدارة باريس لضم نيمار، بالإضافة إلى أن اللاعب وافق على شروط الفريق الكتالوني.

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