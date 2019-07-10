رياضة | لأول مرة هازارد يتواجد في مران ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة هازارد يتواجد في مران ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء ببداية استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في كندا مدينة مونتريال.

وتبعاً الصحيفة الإسبانية "ماركا"ان حضر في التدريبات، جميع اللاعبين، وهم 29 لاعبًا، حيث بدأوا العمل في صالة الألعاب الرياضية، ثم توجهوا إلى أرضية الملعب.

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وكشفت الصحيفة عن حضور بعض وسائل الإعلام اليابانية لمتابعة لاعب ريال مدريد الجديد، كوبو، الذي انضم مؤخرًا لصفوف النادي الملكي.

كما شارك،النجم البلجيكي إيدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش، الصفقتين الجديدتين في صفوف ريال مدريد .

واختتمت الصحيفة ان المدرب الفرنسي، ترك مران ريال مدريد، مفتوحًا أمام وسائل الإعلام لمدة 20 دقيقة فقط حتى يستأنف التدريبات مرة اخرى.