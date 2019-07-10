رياضة | التفاصيل الكاملة لمفاوضات اتحاد جدة لضم طارق حامد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لمفاوضات اتحاد جدة لضم طارق حامد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مقرب من طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن موقف الأخير من الرحيل إلى اتحاد جدة السعودي في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن المفاوضات بدأت قبل بطولة أمم افريقيا 2019 لكن طارق حامد رفض وقتها الرحيل عن الزمالك وتمسك بالبقاء مع الزمالك خلال الموسم المقبل.

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وأشار المصدر إلى أن الموقف تغير في الأيام الماضية وتحدث اللاعب مع وكيل أعماله وطلب منه الرحيل والاحتراف والبحث عن عرض خليجي له بسبب غضبه من الانتقادات التي تعرض لها لاعبي المنتخب الوطني في بطولة أمم افريقيا 2019.

وأكد المصدر أن اتحاد جدة أرسل عرض رسمي للزمالك يتضمن إعارة اللاعب مقابل 2 مليون دولار لمدة موسم واحد بحانب حصول اللاعب على مليون و200 ألف دولار كراتب سنوي له هناك.

انقسام داخل إدارة نادي الزمالك حاليًا على رحيل طارق حامد ما بين مؤيد للقرار ورافض له لأهمية اللاعب الفنية داخل المستطيل الأخضر خاصة أنه عنصر أساسي ولا غنى عنه نهائيًا وبمثابة عمود فقري.