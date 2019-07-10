رياضة | مؤنس ابوعوف رئيسا للاتحاد المصري للملاحة الرياضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤنس ابوعوف رئيسا للاتحاد المصري للملاحة الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم التعديل الجديد لمجلس ادارة الاتحاد المصري للملاحة الرياضية ،وجاء التشكيل الجديد للمجلس كالتالي:



دكتور مؤنس ابوعوف رئيسا وعبدالفتاح سالم نائبا للرئيس ، والدكتور اسامة هاشم امينا للصندوق، بالاضافة الي خمسة اعضاء هم الدكتورة رشا اشرف ، والدكتورة رانيا حسن ، والاعلاميين سها ابراهيم ومحمد الراعي ، والدكتور احمد جمعة عضوا ممثلا للجهة الادارية، وشدد الوزير علي الجهات المختصة بالعمل بهذا القرار ابتداءا من اليوم الاربعاء، علي ان يستكمل هذا التشكيل مدة المجلس حتي نوفمبر 2021.

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واكد الدكتور مؤنس ابوعوف ان المجلس الجديد سيبدأ مباشرة اعماله بعقد اول اجتماع رسمي للتشكيل الجديد خلال الاسبوع القادم لبحث خطة العمل بأسلوب علمي من اجل استكمال مسيرة المجلس السابق والعمل علي توسيع اللعبة في جميع ربوع مصر والنهوض بها خاصة ان الملاحة الدولية معروفة عالميا باسم " رياضة الاسرة".



واضاف ابوعوف ان المجلس الجديد سيعمل علي تطوير المنتخبات الوطنية فنيا واداريا وفقا لتوجهات الدولة علي المستوي القاري والعالمي ، خاصة ان مصر عضوا بالاتحاد الدولي للعبة .



واضاف ابوعوف انه اختار مجموعة متجانسة في بالمجلس تتميز بالخبرات في مختلف التخصصات لتقديم جهد متكامل لخدمة الملاحة الدولية. وتقدم ابوعوف بالشكر الي الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة لدعمه المادي والمعنوي الكبير للمجلس واللعبة وفقا لتوجهات الدولة بالاهتمام برياضة الاسرة مؤكدا بذل المجلس اقصي جهد للنهوض بالملاحة الرياضية لخدمة الوطن.