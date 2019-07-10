رياضة | ماني يقود تشكيل السنغال.. ومونييه على رأس هجوم بنين في مواجهة ربع نهائي أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماني يقود تشكيل السنغال.. ومونييه على رأس هجوم بنين في مواجهة ربع نهائي أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أليو سيسيه المدير الفنى لـ منتخب السنغال عن التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مباراة بنين، فى السادسة مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "الدفاع الجوى" بدور الـ 8 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وجاء تشكيل منتخب السنغال كالتالى:

حراسة المرمى: جوميز

خط الدفاع: جاساما – كوليبالى – شيخو كوياتيه – سابالى

خط الوسط: ادريسا جاى – الفريد نداى – هنرى سافيت

خط الهجوم: ساديو مانى – كيتا بالدى – مباى نيانج

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بينما جاء تشكيل بنين كالتالي:

حراسة المرمى: الاجبى

خط الدفاع: بارازى – أديلهو – فيردون – ايمورو

خط الوسط: أديوتى – دا الميدا – سيسينيون

خط الهجوم: سوكو – بوتى – ستيف مونييه

وسيواجه الفائز من لقاء اليوم، الفائز من مواجهة تونس ومدغشقر التى تقام غدًا فى الدور قبل النهائى يوم الأحد المقبل.