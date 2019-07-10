اونلاين | TV Goal ناو: يلا شوت مباراة السنغال وبنين بث مباشر TOTAL كورة جول مباراة السنغال ضد بنين بدون تقطيع YALL LIVE السنغال

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موعد مباراة السنغال امام بنين في امم افريقيا sengal

يواجه منتخب السنغال نظيره البنيني في مواجه قوية ضمن منافسات كأس أمم افريقيا التي تلعب في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت أبو ظبي، والساعة الرابعة بتوقيت تونس والمغرب متابعة حصرية عبر موقع youtube live hd يوتيوب لايف اتش دي وتنقل مباراة السنغال وبنين عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 HD + 2 HD وعبر قناة تايم سبورت البث المصري والمعلقين عصام الشوالي وحفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال امام بنين sengal

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي

في خط الدفاع:لامين جاساما-شيخو كوياتي- كاليدو كوليبالي- ساليو سيسيه

في خط الوسط:إدريسا جاي-إسماعيل سار-هنري سايفت

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في خط الهجوم: إليون نداي- مباي نيانج- ساديو ماني

التشكيلة المتوقع لمنتخب بنين امام السنغال

حراسة المرمى: فارنولي

خط الدفاع: بارازي- أديليهو- أدينون- فيردون-إيمورو

خط الوسط: دالميدا- أديوتي-بوتى-سوكو

خط الهجوم: ستيف مونييه

مشاهدة مباراة منتخب السنغال امام بنين في امم افريقيا 2019

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