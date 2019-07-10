اونلاين | يلا جوول kora كورة: مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر يلا شوت 7SRY الشوط الأول Time Sport كورة ستار لايف

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كورة لايف مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر في كأس الأمم الإفريقية، في المباراة التي تجمع بين المنتخبين في السادسة مساءا باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الـ8 لبطولة أمم إفريقيا 2019.

موعد مباراة السنغال وبنين والقنوات الناقلة:

كورة توداي مشاهدة مباراة السنغال وبنين kora 2oday، حيث من المقرر أن يتم نقل المباراة في السادسة مساءا بتوقيت مصر السابعة مساءا بتوقيت مكة الثامنة مساءا بتوقيت أبو ظبي في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت ماكس وأيضا قناة تايم سبورت التي تبث عبر البث الأرضي .

التشكيل المتوقع لمباراة السنغال وبنين اليوم:

استقر سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال على اللعب بتشكيلة مكونة من :

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع:لامين جاساما، شيخو كوياتي، كاليدو كوليبالي، ساليو سيسيه

خط الوسط:إدريسا جاي، إسماعيل سار، هنري سايفت

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خط الهجوم: إليون نداي، مباي نيانج، ساديو ماني

على الجانب الأخر سيلعب المدرب الفرنسي ميشيل دوسييه بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فارنولي

خط الدفاع: بارازي، أديليهو، أدينون، فيردون، إيمورو

خط الوسط: دالميدا، أديوتي، بوتى، سوكو

خط الهجوم: ستيف مونييه

مشاهدة مباراة السنغال وبنين في أمم إفريقيا 2019:

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