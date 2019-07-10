اونلاين | رابط ORTM TV مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر يلا شوت senegal LIVE رابط السنغال YALLA PULS جوول GOAL

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مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر، حيث سيكون عشاق الكرة الإفريقية على موعد مع الإثارة عندما يفتتح ملعب الدفاع الجوي ابوابه لاستضافة مباراة السنغال وبنين في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة في اللقاء الذي يقام بينهما لحساب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

موعد مباراة السنغال وبنين والقنوات الناقلة:

كورة ستار مشاهدة مباراة السنغال وبنين kora star، حيث من المقرر أن يتم نقل المباراة في السادسة مساءا بتوقيت مصر السابعة مساءا بتوقيت مكة الثامنة مساءا بتوقيت أبو ظبي في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت ماكس وأيضا قناة تايم سبورت التي تبث عبر البث الأرضي .

التشكيل المتوقع لمباراة السنغال وبنين اليوم:

استقر سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال على اللعب بتشكيلة مكونة من :

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع:لامين جاساما، شيخو كوياتي، كاليدو كوليبالي، ساليو سيسيه

خط الوسط:إدريسا جاي، إسماعيل سار، هنري سايفت

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خط الهجوم: إليون نداي، مباي نيانج، ساديو ماني

على الجانب الأخر سيلعب المدرب الفرنسي ميشيل دوسييه بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فارنولي

خط الدفاع: بارازي، أديليهو، أدينون، فيردون، إيمورو

خط الوسط: دالميدا، أديوتي، بوتى، سوكو

خط الهجوم: ستيف مونييه

مشوار المنتخبين في أمم إفريقيا 2019:

يلا شوت مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر yalla shoot، حيث نجح منتخب السنغال في التأهل لهذه المباراة بعدما عبر الدور الأول كوصيف لمجموعته بست نقاط قبل أن يفوز على منتخب أوغندا في دور الـ16، بينما تأهل منتخب بنين كثالث مجموعته قبل أن يطيح بالمغرب في دور الـ16في مفاجأة من العيار الثقيل بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال اليوم عبر bein sport