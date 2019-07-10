اونلاين | مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر senegal vs benin يلا شوت بلس Total Africa Cup of Nations Egypt 2019

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة بث مباشر KORA LIVE لمباريات بطولة أمم إفريقيا 2019، شاهد بث مباشر اليوم مباراة السنغال ضد بنين علي كورة أونلاين، حيث يلتقي منتخب السنغال مع نظيره منتخب بنين على أرضية استاد الدفاع الجوي اليوم الأربعاء العاشر من يوليو لعام 2019، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة القارية المقامة على الأراضي المصرية، شاهد الآن مباراة السنغال وبنين على كورة توداي.

موعد مباراه السنغال ضد بنين على YALL LIVE في أمم إفريقيا 2019 اليوم:

تنطلق المواجهة النارية بين منتخب السنغال ومنتخب بنين في الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا في تمام الساعه السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الاربعاء 10 يوليو لعام 2019 ، شاهد بث مباشر لمباراة السنغال اليوم على كورة جول بدون تقطيع و باعلى جوده ممكنه

التشكيل المتوقع لمباراة السنغال ضد بنين في دور الثمانية بـ(CAN 2019):

تشكيلة منتخب السنغال المتوقعة لمواجهة منتخب بنين:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع:لامين جاساما، شيخو كوياتي، كاليدو كوليبالي، ساليو سيسيه

خط الوسط:إدريسا جاي، إسماعيل سار، هنري سايفت

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خط الهجوم: إليون نداي، مباي نيانج، ساديو ماني

تشكيلة منتخب بنين المتوقعة لمواجهة منتخب السنغال:

حراسة المرمى: فارنولي

خط الدفاع: بارازي، أديليهو، أدينون، فيردون، إيمورو

خط الوسط: دالميدا، أديوتي، بوتى، سوكو

خط الهجوم: ستيف مونييه

كيف تشاهد مباراة السنغال ضد بنين في ربع نهائي أمم إفريقيا Can 2019:

كوره لايف بث مباشر مباراة السنغال ضد بنين بدون تقطيع، وسيكون البث التليفزيوني لمباراة السنغال ضد بنين متاح من خلال قنوات بي إن سبورتس، وعلى التردد الارضي لقناة تايم سبورت المصرية وبتعليق عربي مميز، كما يمكن متابعة اللقاء من خلال روابط البث المباشر عبر الانترنت.

KORA STAR - بث مباشر لمباراة السنغال و بنين اليوم في دور الثمانيه لبطوله امم افريقيا 2019، شاهد الأن LIVE مباراة السنغال بدون تقطيع، متابعة مباشرة لمباريات أمم افريقيا COOL KORA، حيث يتطلع المنتخب السنغالي لخطف بطاقة التاهل للدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية والتواجد ضمن الأربعة الكبار و المنافسة على لقب البطوله الذي يحلم بإحرازه للمرة الأولي في تاريخه، بينما يسعي منتخب بنين لاستكمال مفاجآته بالكان، والاطاحة بأسود التيرانجا خارج البطولة، شاهد مباراة السنغال ONLINE.