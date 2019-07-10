اونلاين | كورة لايف Match! TV بث مباشر مباراة السنغال وبنين senegal vs benin| مشاهدة ماتش السنغال بلس RTS1 Sénégal

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف Match! TV بث مباشر مباراة السنغال وبنين senegal vs benin| مشاهدة ماتش السنغال بلس RTS1 Sénégal والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاهد بث مباشر كورة ستار لمباراة السنغال وبنين اليوم الاربعاء الموافق 10 – 7 – 2019، شاهد الآن على كوره أون لاين بث مباشر لمباراة السنغال وبنين علي YALLA SHOOT PLUS، حيث يستضيف استاد الدفاع الجوي المواجهة المرتقبة بين السنغال وبنين في أولي مباريات دور الثمانية في بطولة أمم إفريقيا ( CAN 2019) المقامة في مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.

موعد مباراة السنغال وبنين COOL KORA اليوم الأربعاء في أمم إفريقيا:

يلا شوت بلس مشاهدة بث مباشر لمباراة السنغال و وبنين بدون تقطيع، شاهد مباريات أمم افريقيا اليوم على كوره لايف بث مباشر بأعلى جودة ممكنة، حيث تنطلق مباراة السنغال ضد بنين في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة اليوم الاربعاء 10- 7 -2019 على أرضيه استاد الدفاع الجوي في افتتاح الدور ربع النهائي لبطولة امم افريقيا 2019، شاهد الآن مباراة السنغال وبنين ONLINEن عبر رابط بث مباشر الاسطورة hd.

التشكيل المتوقع لمباراة السنغال ضد بنين في دور الثمانية بـ(CAN 2019):

تشكيلة منتخب السنغال المتوقعة لمواجهة منتخب بنين:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع:لامين جاساما، شيخو كوياتي، كاليدو كوليبالي، ساليو سيسيه

خط الوسط:إدريسا جاي، إسماعيل سار، هنري سايفت

خط الهجوم: إليون نداي، مباي نيانج، ساديو ماني

Advertisements

تشكيلة منتخب بنين المتوقعة لمواجهة منتخب السنغال:

حراسة المرمى: فارنولي

خط الدفاع: بارازي، أديليهو، أدينون، فيردون، إيمورو

خط الوسط: دالميدا، أديوتي، بوتى، سوكو

خط الهجوم: ستيف مونييه

القنوات الناقلة لبماراة السنغال ضد بنين في أمم إفريقيا اليوم الأربعاء CAN 2019:

تستحوذ قنوات BEIN SPORTS على حقوق البث المباشر والحصري لمباريات أمم إفريقيا 2019، ويمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة السنغال وبنين على قنوات MAX HD 1، MAX HD 2، كما ستكون المباراة متاحة عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورة TIME SPORT المصرية، وعلي روابط البث المباشر علي الانترنت.

مشاهدة بث مباشر مباراة السنغال ضد بنين اليوم الأربعاء على KORA GOOOL:

KORA LIVE - مشاهدة مباراة السنغال ضد بنين على كورة ستار KORA STAR بث مباشر بدون تقطيع، تابع لايف المواجهه المرتقبه بين المنتخبين السنغالي والبنيني، حيث تأهل أسود التيرانجا إلى الدور ربع النهائي لبطوله امم افريقيا عقب تجاوز عقبة أوغندا في دور الـ16 بالفوز عليه بهدف دون مقابل، بينما صعد منتخب بنين لهذا الدور بعد الإطاحة بمنتخب المغرب بنتيجه 4-1 بركلات الترجيح، شاهد مباراة السنغال على كورة توداي اليوم الأربعاء 10-7-2019 مباشرة وبجودة فائقة.