اونلاين | يلا شوت CANAL + مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر senegal vs benin رابط ماتش السنغال بدون تقطيع Sport 1 Afrique

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يقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي رابط مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر كورة ستار kora star والتي ستقام بين منتخبي السنغال وبنين مساء اليوم الأربعاء 10/7/2019 والتي تجمعهما في دور ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويلتقي منتخب السنغال مع بنين على استاد الدفاع الجوي وذلك مساء اليوم الأربعاء في تمام ااساعة السادسة بتوقيت مدينة القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت أبو ظبي ولذلك تعد مباراة قوية بين المنتخبين ويصعب توقع نتيجتها، مشاهدة مباراة السنغال اليوم kora live كورة لايف.

وكان منتخب بنين قد مفاجأة كبرى بتخطيه عقبة دور الستة عشر على حساب المغرب بركلات الجزاء 4-1 بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر يلا شوت yallashoot في كأس الأمم الأفريقية can 2019.

فيما تمكن منتخب السنغال بسهولة من تخطي عقبة أوغندا بهدف دون مقابل بالمباراة التي جمعتهنا بدور الستة عشر في ظل تألق ساديو ماني، مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر يوتيوب youtube متابعة مباراة السنغال وبنين بث مباشر live كورة أون لاين kora online.

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تشكيلة منتخب السنغال المتوقعة: "إدوارد ميندي، لامين جاساما، شيخو كوياتي، كاليدو كوليبالي، ساليو سيسيه، ادريسا جاي، اسماعيل سار، هنري سايفت، اليون نداي، مباي نيانج، ساديو ماني".

تشكيلة منتخب بنين المتوقعة: "فارنولي، بارازي، أديليهو، أدينون، فيردون، إيمورو، دالميدا، أديوتي، بوتى، سوكو، ستيف مونييه".

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