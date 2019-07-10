اونلاين | مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر senegal vs benin يلا شوت beIN SPORTS المفتوحة كورة لايف بلس TOTAL CAF 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر senegal vs benin يلا شوت beIN SPORTS المفتوحة كورة لايف بلس TOTAL CAF 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر كورة لايف kora live، حيث يلتقي منتخب السنغال مع نظيره بنين مساء اليوم الأربعاء الموافق 10/7/2019 في إطار منافسات مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا والمقامة حالياً على الملاعب المصرية حتى يوم 19 يوليو.

ويواجه منتخب السنغال نظيره بنين على ملعب 30 يونيو اليوم الأربعاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة و8:00 بتوقيت أبو ظبي، شاهد الآن مباراة السنغال وبنين كورة ستار kora star بث مباشر.

وكان منتخب السنغال قد تأهل لهذا الدور بعد أن أوغندا بهدف نظيف فيما استطاع منتخب المغرب أن يحسم تأهله بعد إقصاء المغرب بركلات الترجيح 4-1 بالمباراة التي انتهت في الوقت الأصلي بنتيجة 1-1، مشاهدة مباراة السنغال اليوم يلا شوت.

تشكيلة منتخب السنغال المتوقعة:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع:لامين جاساما، شيخو كوياتي، كاليدو كوليبالي، ساليو سيسيه

خط الوسط:إدريسا جاي، إسماعيل سار، هنري سايفت

Advertisements

خط الهجوم: إليون نداي، مباي نيانج، ساديو ماني

تشكيلة منتخب بنين المتوقعة:

حراسة المرمى: فارنولي

خط الدفاع: بارازي، أديليهو، أدينون، فيردون، إيمورو

خط الوسط: دالميدا، أديوتي، بوتى، سوكو

خط الهجوم: ستيف مونييه

شاهد الآن مباراة السنغال وبنين بث مباشر في كأس أمم أفريقيا 2019 يلا شوت yallashoot متابعة مباراة السنغال وبنين المقرر إقامتها عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 HD + 2 HD بث مباشر، وتعد مباراة قوية وستنال مشاهدة عالية نظراً لوجود ساديو ماني نجم نادي ليفربول ومنتخب السنغال.