شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: السنغال (0) وبنين (0).. ربع نهائي أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف منتخب السنغال الأول لكرة القدم، نظيره بنين، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات دورالـ8 «ربع النهائي» لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وسيواجه الفائز من لقاء اليوم، الفائز من مواجهة تونس ومدغشقر التي تقام غدًا، في الدور نصف النهائى يوم الأحد المقبل.

تشكيل السنغال:

حراسة المرمى: ألفريد جوميز

خط الدفاع: لامين جاساما – كاليدو كوليبالي – شيخو كوياتيه – يوسف سابالي

خط الوسط: إدريسا جاي – بابا نداي – هنرى سايفيت

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خط الهجوم: ساديو ماني – كيتا بالدي – مباي نيانج

تشكيل بنين:

حراسة المرمى: الاجبى

خط الدفاع: بارازي – أديلهو – فيردون – إيمورو

خط الوسط: أديوتى – دا الميدا – سيسينيون- سوكو – بوتي

خط الهجوم: ستيف مونييه

أبرز أحداث اللقاء