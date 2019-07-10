شكرا لقرائتكم خبر عن ربع نهائي أمم أفريقيا: التشكيل الرسمي لمباراة السنغال وبنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال الأول لكرة القدم، وميشيل دوسايه، المدير الفني لنظيره بنين، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمعهما في السادسة مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات دور الـ8 «ربع النهائي» لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وسيواجه الفائز من لقاء اليوم الفائز من مواجهة تونس ومدغشقر التي تقام غدًا في الدور نصف النهائى يوم الأحد المقبل.

وجاء تشكيل السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: ألفريد جوميز

خط الدفاع: لامين جاساما – كاليدو كوليبالي – شيخو كوياتيه – يوسف سابالي

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خط الوسط: إدريسا جاي – بابا نداي – هنرى سايفيت

خط الهجوم: ساديو ماني – كيتا بالدي – مباي نيانج

بينما جاء تشكيل بنين على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألاجبى

خط الدفاع: بارازي – أديلهو – فيردون – إيمورو

خط الوسط: أديوتى – دا الميدا – سيسينيون- سوكو – بوتي

خط الهجوم: ستيف مونييه