شكرا لقرائتكم الشيخ يعطل مفاوضات الأهلى لضم إسلام عيسى من المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر داخل النادى الأهلى أن مفاوضات ضم إسلام عيسى متوقفة فى الوقت الحالى، ولا صحة لإنهاء الصفقة واقتراب اللاعب من ارتداء التيشرت الأحمر فى الموسم الجديد.

وقال المصدر لـ الخليج 365 :" ممدوح عيد وكيل إسلام عيسى تواصل مع مسئول أهلاوي منذ فترة وأكد له إمكانية التعاقد مع اللاعب فى ظل ترحيب المصري بيعه مقابل 25 مليون جنيه وإعارة 2 لاعبين من الأهلى، وهو الأمر الذي تحفظ عليه المسئول الأهلاوي فى وقتها، وأكد أن السعر مبالغ فيه للغاية"

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واستكمل المصدر حديثه مشدداً أن اللاعبين المطلوبين من الأهلى فى المصري، وعلى رأسهم أحمد الشيخ رفضوا فكرة اللعب للمصري من الأساس لينتهي الأمر في وقتها ولم يتم فتح الأمر مجدداًَ.

وأضاف المصدر أنه بعد تولى ممدوح عيد منصب المدير التنفيذي لبيراميدز أصبح اللاعب أقرب للانتقال للأخير، خاصة وأن بيراميدز عرض مبلغ 2 مليون دولار لشراء اللاعب ولكن الأمر أيضاً لازال فى مرحلة المفاوضات بين الجانبين.