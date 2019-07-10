شكرا لقرائتكم شيخ موكورو وأموتو ينتظمان فى معسكر المصرى بالإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم الثنائي الايفواري شيخ موكورو والنيجيري أوستين أموتو فى معسكر النادى المصرى المقام حاليا بالإسكندرية، استعدادا للدورى الجديد.

ووصل الثنائى الافريقى إلى معسكر الاسكندرية فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، عقب وصولهما من موطنيهما مباشرة.

واتفق جهاز الكرة بالنادي المصري بقيادة ياسر سالم مع الجهاز الإداري لفريق الرجاء المطروحي – أحد أندية مجموعة الإسكندرية وبحري بالدوري الممتاز ب – على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين في تمام الساعة الخامسة مساء غد الخميس على ملعب الفندق الذي يقيم به المصري معسكره المغلق ببرج العرب.

الجدير بالذكر أن تلك المباراة تعد هي الأولى لفريق المصري الذى يقوده إيهاب جلال خلال فترة إعداده التي بدأها قبل نحو أسبوعين ببورسعيد.

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وتضم قائمة الفريق فى معسكر الاسكندرية 35 لاعباً هم:حراسة المرمى : أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، الناشئ ايهاب العايدى، محمد شحاتة ، خط الدفاع : كريم العراقى، أحمد شوشة، اسلام أبو سليمة، عمر كمال، مصطفى طيارة، محمود حمد، الناشئ حسام أشرف، الناشئ محمد السيد العربى ” ميشو ”، الناشئ أحمد لبيب، الناشئ محمد عبد الخالق.

خط الوسط : عمرو موسى، فريد شوقى، أحمد ياسر، اسلام عيسى، حسين رجب، محمد جابر، عبد الناصر دى ماريا، محمد جريندو، اسلام عطية، ايزى ايميكا، سعيدو سينبوري، شيخ موكورو، مفتاح طقطق، الوافد الجديد ابراهيم ماجد، الناشئ مصطفى أيمن، الناشئ حسن على، الناشئ عبد الرحمن زين، الناشئ أيمن ندا.

خط الهجوم: أحمد جمعة، محمود وادى، أوستين أموتو.