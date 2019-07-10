يلا beIN MAX :مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر ساديو مانى Africa Cup 2019  كور ستار رابط ماتش...

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مشاهدة مباراة السنغال وبنين مباشر، بث مباشر مباراة السنغال وبنين، مباشر اليوم مباشر مباريات اليوم ، رابط مباشر السنغال وبنين، السنغال وبنين يلا شوت اون لاين، رابط مباشر السنغال وبنين بث مباشر يخوض منتخب بنين لقاء دور ربع النهائى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، ويأمل منتخب السناجب فى تحقيق فوز غالى وتاريخى فى المباراة المرتقبة والحاسمة، كما يسعى المنتخب البنينى فى إسعاد الملايين من عشاقه ومحبيه والقفز خطوة أخرى نحو الكأس الأفريقية، ويشارك المنتخب البنينى فى دور ال8 لأول مرة فى تاريخه ويطمح فى حصد أولى بطاقات نصف النهائى.وكان منتخب بنين قد تأهل كثالث المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، حيث تعادل مع منتخب غانا فى الجولة الأولى بنتيجة 2-2، مباراة السنغال وبنين تويتر اليوم مباشرة، السنغال وبنين بدون تقطيع، السنغال وبنين live، مشاهدة السنغال وبنين بث مباشر كورة ستار، مباراة السنغال وبنين بث مباشر الاسطورة، مباراة السنغال وبنين بث مباشر كورة اون لاين، تابع لايف مباراة السنغال وبنين كورة اون لاين . وفى الجولة الثانية تعادل سلبيا مع غينيا بيساو، وبالجولة الثالثة تعادل أيضا مع منتخب الكاميرون 0-0، وفى دور ثمن النهائى اصطدم بالمنتخب المغربى وانتهت المباراة بينهم 1-1 وامتدت حتى ركلات الجزاء التى حسمت لصالح بنين بنتيجة 4-1 .

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ينطلق اللقاء فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، رابط مباشر مباراة السنغال وبنين ، الاسطورة لبث المباريات، مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر، يلا شوت بلس مباراة السنغال وبنين مباشر، تابع لايف مباراة السنغال وبنين بث مباشر، رابط الاسطورة مباراة السنغال وبنين مباشر، مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر . والساعة السابعة بتوقيت السعودية الدولى، وفى الساعة الرابعة بالتوقيت الدولى لغرينتش.

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