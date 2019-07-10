شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يحصل على توقيع مهاجم طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مسئولو الداخلية على توقيع السنغالي إسماعيل بمبا مهاجم نادى طنطا السابق، وذلك فى إطار التدعيمات الصيفية التى يقوم بها مسئولو الفريق من أجل العودة إلى دورى الأضواء والشهرة.

وأكد ضياء عبد الصمد المدير الفنى للداخلية فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن إسماعيل بمبا سيكون إضافة قوية للفريق فى الفترة المقبلة، خاصة فى ظل المنافسة المشتعلة فى مجموعة الداخلية بدورى القسم الثانى والتى تضم مجموعة من الفرق القوية فى مقدمتها بتروجت.

كما حصل فريق الداخلية على توقيع أحمد هشام والذى دعم دفاع الفريق لمدة أربعة سنوات.

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ويستعد الداخلية لخوض موسم جديد فى دورى المظاليم بعد الهبوط إلى دورى القسم الثانى، حيث يقع الفريق فى مجموعة صعبة بالقسم الثانى مع فريق بتروجيت الذي هبط هو الآخر إلى المظاليم.

وأنهى الداخلية الموسم الجارى فى المركز الـ17 وقبل الأخير فى جدول الدورى العام برصيد 27 نقطة، بعد أن خاض الفريق 34 مباراة بالدوري الممتاز.