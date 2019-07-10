شكرا لقرائتكم خبر عن بـ"نظارة وعجلة".. هكذا استقبل شريف إكرامي عامه الجديد في ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، عامه الـ37 بركوب العجل، حيث يحتفل اليوم حارس العرين الأحمر بعيد ميلاده.

ونشر إكرامي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" وكان يستعد إكرامي لخوض جولة بالدراجة في ألمانيا حيث يؤدي حارس الأهلي برنامجًا تاهيليًا.

ولد إكرامي الصغير في 10 يوليو عام 1983 في أسرة كروية بامتياز، ليرث أصول حراسة المرمى من وحش أفريقيا والنادي الأهلي إكرامي الشحات، أحد أكبر الأسماء في هذا المركز في تاريخ مصر.

بدأ شريف إكرامي مسيرته الكروية في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وتدرج معه حتى لعب مع الفريق الأول موسم 2004–2005 ، ثم سافر عام 2008 للعب مع فريق أنقرة لمدة عام.

وفي عام 2009 انتقل شريف إكرامي إلى صفوف فريق نادي فينورد الهولندي ، ثم عاد إلى مصر عبر بوابة نادي الجونة ليعود مجددًا إلى بيته ويستقر مع النادي الأهلي منذ عام 2010.

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ومع الأهلي حصد إكرامي العديد من الألقاب والتي تضمنت 6 ألقاب دوري عام، لقب واحد كأس مصر، 5 ألقاب كأس السوبر، ولقبين بدوري الأبطال والسوبر الأفريقي.



شريف اكرامي شريف اكرامي



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