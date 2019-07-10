شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترح إعارة طارق حامد لاتحاد جدة.. و2 مليون دولار المقابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح مسئولو نادى الزمالك على نظرائهم بنادى اتحاد جدة السعودي الحصول على خدمات طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة وليس البيع النهائى.

وكان الزمالك تلقى عرضًا رسميًا من نادى اتحاد جدة السعودى، لضم طارق حامد بشكل نهائى، فى فترة الانتقالات الصيفية وذلك ضمن بحث النادى السعودى عن لاعبين لتعزيز صفوفه فى الموسم الجديد.

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وتدخل بعض الوسطاء ليؤكدوا لمسئولى الزمالك إنه حالة موافقة اتحاد جدة على استعارة طارق حامد، وليس ضمه بشكل نهائى، ستكون قيمة الإعارة فى الموسم الواحد 2 مليون دولار وهو ما يتم دراسته فى الوقت الحالى داخل القلعة البيضاء، لتحديد الموقف النهائى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان طارق حامد قد تألق مع الزمالك هذا الموسم وساهم بأدائه القتالى فى حصد الأبيض للقب الكونفدرالية الأفريقية فى نسختها الأخيرة، لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، حيث شارك فى 46 مباراة مع الزمالك بواقع 27 مباراة فى الدورى و14 مباراة فى الكونفدرالية و3 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر المصرى السعودى، وأحرز هدفًا.