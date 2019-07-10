شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التظلمات تنصف الأهلى فى قرارات اتحاد الكرة بشأن أزمة المؤجلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، عن قرار اللجنة بخصوص شكوى الأهلى التى تقدم بها فى مطلع يونيو الماضى ضد القرارات المتضاربة لاتحاد الكرة ورفضه استكمال مسابقة الدورى قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية وعدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى أزمة المباريات المؤجلة.

وقال المستشار الشوربجى إن اللجنة عقدت جلستها الخميس الماضى وقضت بأحقية النادى الأهلى فى كل طلباته فى الشكوى التى تقدم بها ضد قرارات مجلس إدارة الاتحاد بشأن مواعيد المباريات الأخيرة من بطولة الدورى والتى جاءت لتلبية رغبة بعض الأندية على حساب أندية أخرى ولم يتم مراعاة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين وثمنت اللجنة بيان اتحاد الكرة الذى صدر بتاريخ 10/6/2019 والذى أكد أن النادى الأهلى كان على حق فى طلباته المشروعة والتى كانت تهدف للصالح العام وتحقيق العدالة بين الجميع.

وأضاف أن اللجنة قررت إلزام اتحاد الكرة بكل ما جاء ببيانه الذى كان بمثابة اعتراف صريح بأن موقف الأهلى صحيحًا.. هذا وثبت للجنة من مراجعة الأوراق والجداول الصادرة عن اتحاد الكرة أنه لم يراع الالتزامات المحلية والأفريقية والدولية عند قيامه بإعداد هذه الجداول ما أدى إلى حدوث أزمات وخلافات بين الأندية لغياب العدالة فى القرارات، الأمر الذى ترتب عليه أحقية النادى الأهلى فى شكواه.

وشدد على أن الاتحاد المصرى لكرة القدم لابد أن يلتزم بوضع جدول ثابت لكل بطولة محلية قبل البدء فيها يراعى فيه كل الارتباطات على الصعيد المحلى والقارى وعدم إجراء أية تعديلات عليه إلا فى الحالات القهرية. ولابد أيضًا أن يسعى الاتحاد نحو فتح باب القيد للاعبين ببطولات الأندية الأفريقية فى تاريخ لاحق على انتهاء بطولة الدورى موسم 2018/2019 دون سداد غرامة ومنح الأندية المصرية أحقية اللاعبين الذين سيتم قيدهم فى كل مراحل البطولات الأفريقية.