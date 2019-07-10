شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء الكثير من الأخبار الرياضية الهامة منها رفض سموحة انتقال محمد أبوجبل حارس الفريق إلى الزمالك، وإقامة مباراة الأهلى والزمالك فى الدور الثانى من الدورى بدون جمهور.

فرج عامر: أبو جبل لن يرحل عن سموحة والزمالك غير جاد فى التفاوض

تحدث المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن عرض نادي الزمالك لضم محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق السكندري.

وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: لن يرحل ابو جبل عن سموحة والزمالك غير جاد في التفاوض.

مباراة الأهلى والزمالك فى الدور الثانى بدون جمهور

تقرر إقامة مباراة الأهلى والزمالك المقبلة فى الدور الثانى من عمر الدورى العام ،على ستاد برج العرب بدون حضور جماهيرى.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن سبب إقامة المباراة بدون جمهور، يرجع إلى أن مباراة الذهاب أقيمت بدون حضور جماهيرى لذا ستقام مباراة الإياب بنفس الشكل.

معلومات عن إيدو موسيس أحدث صفقات مصر المقاصة

تعاقد مجلس إدارة نادى مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، مع النيجيري إيدو موسيس مهاجم حرس الحدود، لمدة 4 سنوات بعد شرائه بشكل نهائى من نادى الحرس، وذلك ضمن الصفقات التى حددها المدير الفنى للمقاصة استعدادًا للموسم الكروى الجديد.

الخليج 365 يرصد 6 معلومات عن لاعب الفريق الفيومي الجديد:

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تعرف على موعد عودة اللاعبين الدوليين لتدريبات الزمالك

قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك انضمام اللاعبين الدوليين طارق حامد ومحمود علاء لتدريبات الفريق، يوم السبت المقبل، وعقب عودة بعثة الفريق من قبرص.

الدورة الكاملة تمنع محمود الشامى من الترشح لانتخابات الجبلاية

لن يتمكن محمود الشامى عضو الجبلاية السابق، من خوض الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة، التى ستقام بعد 3 أشهر خاصة أنها لم تحتسب دورة كاملة فى الوقت الذى ينطبق فيه على الشامى بند الـ8 سنوات والذى ما زال ساريًا حيث لم تعتمد التعديلات الأخيرة على اللائحة ومنها حذف بند الـ8 سنوات.

"ضعف العروض" يُعدل تفكير الأهلى فى ملف بيع أزارو

أكد مسئولو النادى الأهلى أن هناك تغيرًا فى تفكير النادى بخصوص المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق، نظرًا لعدم تلقيه أى عروض جادة خلال الفترة الماضية، فى الوقت الذى كانت لجنة التخطيط بالنادى قد اتخذت قرارًا بتسويقه لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم جديد.

وتفكر إدارة الأهلى فى إعارة النيجيرى جونيور أجاى أو بيعه حال تلقيه عرضًا جيدًا، مع الإبقاء على وليد أزارو فى الموسم الجديد، حتى لا يتم بيع أزارو بمبلغ زهيد، فى الوقت الذى تم رفض عرض لبيعه فى الموسم الماضى مقابل 10 ملايين دولار لصالح الدورى الصيني.

جمال علام يدرس خوض انتخابات اتحاد الكرة على كرسى الرئاسة

يدرس جمال علام، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، الترشح على مقعد رئيس الجبلاية فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة التى سيتم الدعوة إليها خلال الـ3 أشهر المقبل وتسمى وفقًا للائحة انتخابات "استكمال المدة".

ويترقب جمال علام قرار وزير الشباب والرياضة بشأن مصير اتحاد الكرة فى المرحلة المقبلة، سواء بتكليف ثروت سويلم المدير التنفيذى بتولى المهمة لمدة 3 أشهر على أن تتم الدعوة خلالها للانتخابات، أو تعيين لجنة ثلاثية لتسيير الأعمال لحين إجراء الانتخابات المقبلة.. ويأتى موقف جمال علام من الترشح بعدما تلقى عدة اتصالات من أندية الجمعية العمومية لمطالبته بخوض الانتخابات المقبلة على كرسى الرئاسة.