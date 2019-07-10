شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن عن اعتذار لاعبى المنتخب: مصمم الإعلان لديه رؤية أكثر من أجيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك وقائد المنتخب الوطني الأسبق، من قيام لاعبي الفراعنة بتصميم إعلان للاعتذار للجماهير عن الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر.

وكتب الصقر عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر:

بعد مشاهدتي لإعلان الإعتذار حابب أشكر كرييتف الإعلان او صاحب الفكره لأنه طلع عنده رؤية أكثر من أجيري وجهازه واتحاد الكرة.

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وودع منتخب مصر "الكان" بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد، فى مباراة دور الـ 16، وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.