شكرا لقرائتكم أحمد عيد يؤكد رحيل طارق حامد عن الزمالك فى الميركاتو الصيفى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هذا تزامن فى الوقت الذى تترقب فيه جماهير نادي الزمالك، فى مختلف أجاء الوطن العربى، إعلان مسئولو القلعة البيضاء، عن صفقة القرن، بعدما أصبح هذا المسمى متداولا بالتزامن مع فترات التنقلات سواء الصيفية أو الشتوية.

وترددت أنباء قوية عن دخول طارق حامد، فى إطار صفقة القرن المنتظرة بنادي الزمالك، ليكون رحيله خطوة للتعاقد مع اللاعب المنتظر.

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وتواصل الخليج 365، مع مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، لمعرفة حقيقة تواجد طارق حامد، فى صفقة القرن، خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

أضاف المصدر أن رحيل فرجانى ساسى أو طارق حامد لن يكون فى إطار صفقة تبادلية حتى لو للتعاقد مع صفقة القرن، والحالة الوحيدة لإمكانية حدوث ذلك هو تلقى أى لاعب منهما عرض مغرى للرحيل بمقابل مادى لا يمكن رفضه.

وتلقى حامد عدة عروض فى الفتة الماضية عقب تألقه ومستواه الثابت فى كأس الأمم الافريقية مع املنتخب الوطنى وقبلها مع ناديه فى اطار مبارايات الكونفدرالية الافريقية.