شكرا لقرائتكم أيمن حفنى يقود هجوم الزمالك فى دوية دوكسا القبرصي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر خالد جلال المدير الفني لنادى الزمالك الدفع بأيمن حفنى والمغربى حميد أحداد فى التشكيلة الأساسية لفريقه لقيادة هجوم الأبيض أمام فريق دوكسا القبرصي. ويخوض الزمالك اليوم ثالث مبارياته الودية ضمن معسكر قبرص، استعدادا لاستئناف المباريات المتبقية من بطولة الدوري المصري. ويمثل تشكيل الزمالك فى ودية دوكسا كل من : Advertisements حراسة المرمي : عماد السيد خط الدفاع : حمدي النقاز - محمد عبد السلام - كماتشو - عبد الله جمعه في خط الوسط : محمد حسن - يوسف حسن - محمد عنتر - أيمن حفني - ابراهيم حسن خط الهجوم : حميد احداد فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلا من : عمر صلاح - محمود عبد المنصف في حراسة المرمي ومحمد عبد الغني - بهاء مجدي - مجمد إبراهيم - يوسف أوباما - أحمد مدبولي - أحمد سيد زيزو - عمر السعيد - محمود عبد العزيز - حازم إمام - محمود الشحات - يوسف أحمد

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