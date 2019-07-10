شكرا لقرائتكم الزمالك يوافق على رحيل طارق حامد لاتحاد جدة بشرط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اقترح مسئولو نادى الزمالك، على نظرائهم بنادى اتحاد جدة السعودى، الحصول على خدمات طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وليس البيع النهائى.
وكان الزمالك تلقى عرضًا رسميًا من نادى اتحاد جدة السعودى، لضم طارق حامد بشكل نهائى، فى فترة الانتقالات الصيفية وذلك ضمن بحث النادى السعودى عن لاعبين لتعزيز صفوفه فى الموسم الجديد.
وكان طارق حامد قد تألق مع الزمالك هذا الموسم وساهم بأدائه القتالى فى حصد الأبيض للقب الكونفدرالية الأفريقية فى نسختها الأخيرة، لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، حيث شارك فى 46 مباراة مع الزمالك بواقع 27 مباراة فى الدورى و14 مباراة فى الكونفدرالية و3 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر المصرى السعودى، وأحرز هدفًا.
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