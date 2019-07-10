شكرا لقرائتكم خالد جلال يضع خطة إعداد الزمالك للفترة المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وضع خالد جلال المدير الفنى لفريق الزمالك بالاتفاق مع أعضاء جهازه المعاون خطة الإعداد للفترة المقبلة، عقب إنتهاء معسكر الإعداد المغلق بقبرص.
ويحاول جلال تكثيف التدريبات التكتيكية والفنية مع تقليل الحمل البدنى للاعبين، مع ، فى اطار الاستعداد لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز.
ومن المقرر أن تعود بعثة الزمالك إلى القاهرة السبت المقبل، حيث سيختتم الفريق معسكره فى قبرص الجمعة تمهيدًا للعودة إلى القاهرة فى اليوم التالى.
ويستعد الزمالك لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى والمقرر إقامتهم عقب نهاية كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا فى مصر وتستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.
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