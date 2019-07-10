شكرا لقرائتكم الخليج 365 ينفرد بنشر كواليس أولى صفقات الزمالك الرسمية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتم مسئولو الزمالك، الاتفاق مع محمد عواد حارس الإسماعيلي حول انضمامه للقلعة البيضاء ليكون أول صفقات فترة الانتقالات الصيفية القادمة لدعم مركز حراسة المرمي بقلعة ميت عقبة بالموسم الجديد حيث أنهي مسئولو النادي الأبيض كافة الاتفاقات المالية مع الحارس حول راتبه السنوي وتفاصيل عقده.

كيف تمت الصفقة؟

الاتفاق مع عواد أتمه مسئولو الزمالك عن طريق أحمد مرتضي منصور الذي قاد المفاوضات مع الحارس حول كافة التفاصيل الخاصة به بعدما فوضه مجلس الأبيض برئاسة مرتضي منصور للاتفاق مع الحارس حول كافة التفاصيل وأنهاها معه.

وماذا عن مفاوضات الزمالك مع الإسماعيلي؟

مفاوضات الزمالك مع الإسماعيلي تمت بشكل مباشر بين مرتضي منصور رئيس النادي الأبيض وإبراهيم عثمان رئيس الدراويش حيث تدخل أحد الأصدقاء المشتركين بينهم والذي لا يعمل في مجال كرة القدم لتقريب وجهات النظر بينهما بحكم صداقته مع الطرفين.

ومتي يتم الإعلان عن الصفقة؟

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مصادرنا داخل الزمالك والإسماعيلي أكدت إن الاتفاق يتوقف على رتوش بسيطة خاصة ببعض الأمور المالية حيث يرى مسئولو الزمالك إن طلبات نظرائهم في الدراويش مبالغ فيها لذلك يحاولون التوصل لحل وسط لاتمام الصفقة بشكل نهائى ولكن وفقا لمصادرنا داخل الناديين إن الاختلافات ليست كبيرة والصفقة تعد محسومة للنادى الأبيض حيث من المنتظر التفاوض حول التفاصيل النهائية من أجل الإعلان عنها خاصة إن هناك تسهيلات ستحدث من خلال تلك الصفقة بانتقال لاعبين من قلعة ميت عقبة لدعم صفوف الإسماعيلي في الموسم الجديد.

وماذا فعل الزمالك لكي يخفض الدراويش متطلباتهم وتتم الصفقة؟

الزمالك في الوقت الذي ينهى فيه صفقة عواد تحدث مع مسئولي سموحة وكذلك وكيل محمد أبو جبل حارس سموحة للاتفاق حول ضمه وذلك للضغط علي مسئولي الدراويش لإتمام صفقة عواد خاصة بعدما علم مسئولى النادى الأبيض إن الأهلى يفاوض الإسماعيلى عبر أحد وكلاء اللاعبين لضم حارس الدراويش.

وماذا عن الخطوة التالية؟

الخطوة التالية جاءت من خلال عواد الذي أكد إنه لن يلعب في الموسم المقبل سوي في الزمالك خاصة إن بعض الوسطاء تواصلوا معه للانضمام للأهلى ولكن الحارس كشف للوسطاء إنه حسم أمر انتقاله للزمالك بشكل نهائي.

ومتى يتم إنهاء الرتوش الأخيرة فى الصفقة؟

كشفت مصادرنا أن إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلى يتواجد حالياً فى ألمانيا وإن مسئولى الزمالك كانت لديهم نية بانتظار عودته للقاهرة من أجل إنهاء الصفقة وتوقيع عقودها ولكن مع أحداث الساعات الأخيرة سيعجل الزمالك من إنهاء الاختلافات الطفيفة فى التفاوض من أجل حسم الصفقة بشكل نهائى لتكون أولى صفقات ميركاتو الأبيض الصيفى.