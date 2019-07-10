شكرا لقرائتكم تظلمات اتحاد الكرة تقضى بأحقية الأهلى فى كافة طلباته ضد الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات بإتحاد الكرة ، أن قرار اللجنة فى شكوى الأهلي المقدمة فى يونيو الماضي ضد القرارات المتضارية لإتحاد الكرة ورفضه إستكمال مسابقة الدوري قبل إنطلاق بطولة الأمم الأفريقية وعدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في أزمة المباريات المؤجلة.

وأكد الشوربجي أن اللجنة قضت فى جلستها الخميس الماضي بأحقية النادي الأهلي في كافة طلباته في الشكوى التي تقدم بها ضد قرارات مجلس إدارة الاتحاد بشأن مواعيد المباريات الأخيرة من بطولة الدوري والتي جاءت لتلبية رغبة بعض الأندية على حساب أندية أخرى ولم يتم مراعاة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين وثمنت اللجنة بيان اتحاد الكرة الذى صدر بتاريخ 10/6/2019 والذي أكد على أن النادي الأهلي كان على حق في طلباته المشروعة والتي كانت تهدف للصالح العام وتحقيق العدالة بين الجميع.

وأضاف المستشار أن ألزمت اتحاد الكرة بكل ما جاء ببيانه والذي كان بمثابة إعتراف صريح بأن موقف الأهلي صحيحاً.

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كما ثبت للجنة من مراجعة الأوراق والجداول الصادرة عن اتحاد الكرة أنه لم يراع الإلتزامات المحلية والإفريقية والدولية عند قيامه بإعداد هذه الجداول مما أدى إلى حدوث أزمات وخلافات بين الأندية لغياب العدالة في القرارات، الأمر الذي ترتب عليه أحقية النادي الأهلي في شكواه.

وشدد على أن الاتحاد المصري لكرة القدم لابد أن يلتزم بوضع جدول ثابت لكل بطولة محلية قبل البدء فيها يراعى فيه كافة الإرتباطات على الصعيد المحلي والقاري وعدم إجراء أية تعديلات عليه إلا في الحالات القهرية.

ولابد أيضاً أن يسعى الإتحاد نحو فتح باب القيد للاعبين ببطولات الأندية الإفريقية في تاريخ لاحق على إنتهاء بطولة الدوري موسم 2018/2019 دون سداد غرامة ومنح الأندية المصرية أحقية اللاعبين الذين سيتم قيدهم في كل مراحل البطولات الإفريقية.