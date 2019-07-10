شكرا لقرائتكم باسم مرسى لن يعود للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن باسم مرسى مهاجم الفريق المنتهية إعارته من نادى سموحة، لن يعود لصفوف القلعة البيضاء، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وسيخوض تجربة جديدة فى الموسم المقبل.

وشهدت الفترة الماضية، الحديث عن إمكانية عودة باسم مرسى لصفوف الزمالك، قبل استقرار مسئولو القلعة البيضاء، على عدم عودته والسماح له بالانتقال لنادي آخر فى الموسم المقبل.

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وأكد باسم مرسى فى تصريحات سابقة لـ "سوبركورة" أنه لا يعرف شئ بشأن مصيره سواء بالاستمرار فى الزمالك أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، موضحا أنه يتواجد حاليا فى مسقط رأسه بطنطا.

ويرى مسئولو نادي الزمالك، أن عودة باسم مرسى فى الموسم القادم، لن تقدم إضافة فنية للفريق الأبيض، لذا تم الاستقرار على تجديد إعارته لنادي آخر، بالموسم المقبل.

ويترقب باسم مرسى عقد جلسة مع مسئولو نادي الزمالك للحديث عن مصيره بشكل نهائى خلال أسبوع قبل الاستقرار على ناديه الجديد.