شكرا لقرائتكم الداخلية يتعاقد مع السنغالى إسماعيل بمبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو الداخلية فى الحصول على توقيع السنغالي إسماعيل بمبا مهاجم نادي طنطا السابق، وذلك في إطار التدعيمات الصيفية التي يقوم بها مسئولو الفريق من أجل العودة إلى دوري الأضواء والشهرة.

وقال ضياء عبد الصمد المدير الفني للداخلية إن إسماعيل بمبا سيكون إضافة قوية للفريق في الفترة المقبلة، خاصة في ظل المنافسة المشتعلة في مجموعة الداخلية بدوري القسم الثاني والتي تضم مجموعة من الفرق القوية في مقدمتها بتروجت.

كما حصل فريق الداخلية على توقيع أحمد هشام والذي دعم دفاع الفريق لمدة أربعة سنوات.

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ويستعد الداخلية لخوض موسم جديد في دوري المظاليم بعد الهبوط إلى دوري القسم الثاني، حيث يقع الفريق في مجموعة صعبة بالقسم الثاني مع فريق بتروجيت الذي هبط هو الآخر إلى المظاليم.

وأنهى الداخلية الموسم الجاري في المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول الدوري العام برصيد 27 نقطة، بعد أن خاض الفريق 34 مباراة بالدوري الممتاز.