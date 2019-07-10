شكرا لقرائتكم كيف علق الصقر على إعلان اعتذار لاعبى المنتخب للجماهير؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك وقائد المنتخب الوطني الأسبق، على إعلان اعتذار لاعبي الفراعنة للجماهير عقب الخروج المهين من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر. وكتب الصقر عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: " بعد مشاهدتي لإعلان الإعتذار حابب أشكر كرييتف الإعلان او صاحب الفكره لأنه طلع عنده رؤية أكثر من أجيري وجهازه واتحاد الكرة". Advertisements وخرج منتخب مصر من "الكان" فى دور ال 16 عقب الهزيمة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد، فى مباراة دور الـ 16، وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

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