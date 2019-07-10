الأهلي يرفض تكرار سيناريو رمضان صبحى مع أحمد حجازى...

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جدة - عمرو شويل يرفض مسئولو النادي الأهلي، تكرار سيناريو التعاقد مع رمضان صبحى لاعب الفريق المعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزى، للتعاقد مع أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الإنجليزى. وتعاقد النادي الأهلي مع رمضان صبحى على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الصيفى الحالى نظير سداد مليون و 600 ألف دولار للنادي الإنجليزي. Advertisements ويرفض النادي الأهلي التعاقد مع أحمد حجازى على سبيل الإعارة مثلما حدث مع رمضان صبحى خاصة أن الصفقة ستكلف خزينة القلعة الحمراء ملايين الجنيهات لضم اللاعب لمدة موسم واحد فقط قبل عودته مرة أخرى لناديه الإنجليزي. وتلقى أحمد حجازى عدة عروض خلال الأيام الماضية، أبرزها من نادي أستون فيلا الإنجليزي الصاعد حديثا للدوري الممتاز، وكذلك عروض من أندية سعودية تسعى لضم مدافع المنتخب الوطنى. وأستقر مسئولو النادي الأهلي على التعاقد مع مدافع جديد خلال الميركاتو الصيفى المقبل لتدعيم خط الدفاع، لكن أصبح أحمد حجازى خارج الحسابات نظرا للتكلفة المادية الكبيرة المنتظرة لإتمام الصفقة.

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