شكرا لقرائتكم طارق حامد يوافق على الرحيل عن الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى طارق حامد لاعب وسط الزمالك، موافقته على عرض اتحاد جدة السعودى الذى تلقاه بشكل رسمى خلال الساعات الماضية، بعدما تم الاستفسار منه حول رغبته فى خوض التجربة من عدمه.

وكشف مصدر مقرب من طارق حامد إن المقربين منه تحدثوا معه حول ضرورة الموافقة على العرض السعودى من أجل تأمين مستقبله على الجانب المالى وهو ما جعل اللاعب يبدى ترحيبا بالانتقال للنادى السعودى وخوض التجربة.

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وكان طارق حامد قد تلقى عرضًا رسمياً من نادى اتحاد جدة السعودى لضمه بشكل نهائى، فى فترة الانتقالات الصيفية وذلك ضمن بحث النادى السعودى عن تعزيز صفوفهم فى الموسم الجديد وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن إدارة النادى الأبيض تدرس بجدية الموافقة على العرض خلال الساعات المقبلة بعدما وصل بشكل رسمى خلال الساعات الأخيرة على أن تشهد الساعات المقبلة تحديد الموقف النهائى بشأن الصفقة بإتمامها من عدمه.

وكان طارق حامد قد تألق مع الزمالك هذا الموسم وساهم بأدائه القتالى فى حصد الأبيض للقب الكونفدرالية الأفريقية فى نسختها الأخيرة، لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، حيث شارك فى 46 مباراة مع الزمالك بواقع 27 مباراة فى الدورى و14 مباراة فى الكونفدرالية و3 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر المصرى السعودى، وأحرز هدفًا.