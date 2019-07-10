شكرا لقرائتكم لويس خيمينيز وفيكيو يوقعان لاتحاد جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي مع لاعبي الوسط التشيلي لويس خيمينيز والأرجنتيني إيميليانو فيكيو لمدة موسم واحد في إطار تدعيم صفوف الفريق للموسم المقبل.

ويعرف خيمينيز، التشيلي – الفلسطيني، الذي يبلغ 35 عاماً، بلعبه في العديد من الفرق الإيطالية والعربية، فبعد أن رحل عن بالستينو في عام 2002، انتقل إلى تيرانا الإيطالي ومنه إلى فيورنتينا ولاتسيو وإنتر ميلان، إذ فاز مع نادي مدينة ميلان بثلاثة بطولات، بطولتا دوري وكأس سوبر إيطالي، ليخوض تجربة جديدة في إنجلترا مع وست هام ويبدأ بعدها تجربة الأندية العربية مع الأهلي الإماراتي في 2011 ومنه إلى النصر الإماراتي قبل أن يلعب في عدة أندية قطرية ويعود إلى بالستينو.

وسبق لفيكيو (30 عاماً)، اللعب تحت قيادة سيير ا في 3 أندية سابقة، وهي يونيون إسبانيولا وكولو كولو التشيليين، وشباب أهلي دبي الإماراتي، وخلال مسيرته التي بدأت في 2009 حقق فيكيو بطولة وحيدة وهي الدوري التشيلي في 2014 مع كولو كولو.