الرائد يعزز صفوفه بمدافع الأهلي ولاعب مغربي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الرائد السعودي يوم الأربعاء ضم المدافع فيصل دراسي "22 عاما" إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد إعارة من أهلي جدة. وذكر الرائد عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر": وافقت إدارة النادي الأهلي على إعارة لاعب خط الدفاع فيصل دارسي "22 سنة" لنادي الرائد لموسم واحد. Advertisements وأضاف: وسيتواجد اللاعب اليوم في مقر النادي ببريدة وقدمت إدارة الرائد شكرها لإدارة الأهلي على تعاملها الراقي أثناء المفاوضات. ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان الأهلي إعارة مدافعه محمد الزبيدي إلى نادي الحزم لمدة موسم واحد أيضا. كذلك أعلن الرائد في وقت سابق اليوم ضم لاعب خط الوسط المغربي جلال الداودي لمدة موسمين، وذلك بعد انتهاء عقده مع حسنية أغادير المغربي.

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