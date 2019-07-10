ستار ExTra: رابط مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر كورة لايف AFCON Tot يلا شوت مباراة السنغال...

مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر يلا شوت، يلتقي منتخب السنغال مع نظيره منتخب بنين في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 على ملعب الدفاع الجوي، وقد وصل الفريقين لدور الثمانية بعدما تغلبت السنغال على أوغندا بهدف ساديو ماني، وكذلك استطاعت بنين اقصاء المغرب من البطولة بركلات الترجيح بعدما أضاعت المغرب ركلة جزاء في نهاية الوقت الأصلي وكذلك ضربة أخرى في ركلات الترجيح.

مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر

السنغال وبنين بث مباشر وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت الجزائر والسابعة بتوقيت الرياض والثامنة بتوقيت الإمارات، وكالعادة فإن قناة تايم سبورت الأرضية التي تُستقبل داخل مصر تذيع البطولة عبر شاشتها واستوديوهات عاليه، وتنقل كذلك مجموعة قنوات بي إن سبورت المباراة عبر شاشتها bein sports max hd 1,2 بتعليق علي محمد علي.

بث مباشر مباراة السنغال وبنين

السنغال وبنين بث مباشر تنطلق المباراة التي يصعُب التكهن بالفائز فيها حيث أن وصول منتخب بنين إلى دور الثمانية أعطاه ثقة في الوصول لأبعد من ذلك في بطولة تشهد وصول المنتخبات الغير متوقعة إلى الأدوار النهائية، وقد أكدت السنغال جاهزيتها لمباراة اليوم وعزمهم على الوصول إلى نصف النهائي على حساب بنين للفوز بالبطولة، بث مباشر السنغال وبنين.

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وقد أكد خاليلو فاديجا على أنه يتوقع صعود منتخب السنغال من مباراة اليوم إلى دور نصف نهائي البطولة كما أكد على أن بطولة هذا العام تتميز بعدم معرفة من سيفوز في النهاية بسبب صعود منتخبات جديدة إلى الأدوار النهائية وخروج منتخبات كان متوقع أن تُنافس بقوة على البطولة، كما أبدى إعجابه بالتنظيم الجيد للبطولة ونجاح مصر في استضافتها.

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ومن المقرر أن تكون تقنية الفيديو المساعد أو ما يعرف بتقنية الفار VAR حاضرة في مباراة اليوم لأول مرة في تاريخ البطولة حيث تمثل تلك المساعدة التي يحصل عليها الحكم من غرفة مهيئة بالحكام الآخرين فرصة عظيمة لكى يأخد كل ذي حق حقه