جوول Mane كورة: مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر يلا شوت الجديد Time Sport كورة ستار ماتش...

يلا شوت مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع كورة ستار | يلا شوت توداي yalla live بث مباشر مباراة السنغال وبنين ماتش السنغال وبنين يلا شوت بث مباشر في الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث نجح المنتخب السنغالي في تحقيق الفوز على أوغندا في الدور ربع النهائي بهدف دون رد، كما حقق منتخب بنين فوز تاريخي على المنتخب المغربي بركلات الترجيح بعدما تعادل الفريقان في الوقت الأصلي للمباراة بهدف لكل فريق.

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مباريات اليوم بث مباشر رابط كورة لايف مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر كورة أون لاين Kora star ، من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة السنغال وبنين مباشر اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2019 في الدور ربع النهائي بأمم إفريقيا في تمام:

الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة

الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 20:00 بتوقيت أبوظبي

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بث مباشر مباراة السنغال وبنين اليوم

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تشكيلة منتخب السنغال اليوم

حراسة المرمي: ألفريد جوميس.

خط الدفاع: يوسف سابالي – خاليدو كوليبالي – ساليف ساني – لاميني جاساما.

خط الوسط: بادو ندياي – إدريسا جايي- هنري سايفيت.

خط الهجوم: ساديو ماني – إسماعيلا سار – مباي نيانج.

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يحاول منتخب بنين تحقيق نتيجة تاريخية بالتأهل للدور نصف النهائي من أمم إفريقيا 2019، وذلك في حال الفوز خلال مباراة اليوم أمام المنتخب السنغالي، وقد استطاع منتخب بنين الفوز على المنتخب المغربي وسط دهشة جميع المتابعين، والذي توقعوا أن يحقق أسود الأطلس فوز سهل على بنين، ولكن الأمر كان مختلف تماماً.