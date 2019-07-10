كورة لايف time live مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر kora star يلا شوت بدون تقطيع مباراة السنغال...

بث مباشر مباراة السنغال وبنين يلا شوت بدون تقطيع كورة اون لاين مجاناً kora star اليوم الأربعاء في الدور ربع النهائي من كاس الأمم الأفريقية 2019 والتي سوف تستمر حتي يوم 19 يوليو المقبل، المباراة ستكون مثيرة للغاية كما هو متوقع فهي لا تقبل القسمة على اثنين، فلابد من فائز ومتأهل من تلك المواجهة الحاسمة، في مواجهة سوف تكون في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، لقاء السنغال وبنين بث مباشر بجودة عالية.

مباراة السنغال ضد بنين بث مباشر اونلاين اليوم، وكان المنتخب السنغال قد تأهل إلي هذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف منتخب الجزائر بعد الفوز بماراتين على حساب تنزانيا وكينيا والهزيمة بهدذ نظيف أمام الجزائر، وبعد ذلك الفوز على المنتخب الأوغندي بهدف نظيف احرزه ساديو ماني في الشوط الأول، في لقاء لم يكن سهل على أبناء المدرب اليوم سيسيه، مباراة السنغال بث مباشر اليوم yalla shoot.

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كورة ستار مباراة السنغال وبنين اليوم بدون تقطيع، أما المنتخب البنيني فقد احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة خلف كلاً من منتخبي غانا والكاميرون، وذلك برصيد ثلاثة نقاط بعد تعادل مع كلاً من غانا والكاميرون وغينيا الاستوائية، وفي دور الستة عشر حقق المنتخب البنيني مفاجأة كبيرة بتفوقه على المنتخب المغربي بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل الفريق، وسنوفر لكم رابط مشاهدة السنغال وبنين فور بدايتها فكونوا متابعين معنا.

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مباراة السنغال وبنين بث مباشر يلا شوت، السنغال اليوم سوف تلعب بكامل قوتها الذاربة خوفاً من حدوث مفاجأت خاصة في ظل الذي يحدث في البطولة خلال الفترة الماضية، حيث أن المفاجأت متواجدة بشكل كبير وجميع الفرق لديها حظوظ في التأهل، لذا سيكون المنتخب السنغالي حريص للغاية خلال تلك المواجهة.

قال اليو سيسية المدير الفني للمنتخب السنغالي، ان خروج عدد من المنتخبات مثل مصر والمغرب والكاميرون وغانا لا يقرب المنتخب السنغالي من اللقب، ولكن هذا يؤكد أن جميع المنتخبات أصبحت بمقدورها الفوز، ولا يوجد فوارق بين منتخب كبير ومنتخب صغير فالجميع لديه حظوظه.

على جانب أخر هدد ساحر بنيني اللاعب ساديو ماني بالموت في حال أنه لعب مباراة اليوم، وتجاهل ساديو ماني تهديدات الساحر، مؤكداً انه يؤمن أن الموت فقط بيد الله، ولا دخل لشخص أخر بذلك، مؤكداً أنه سوف يلعب المباراة بقوة من أجل تحقيق الفوز بها