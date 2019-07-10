BeIn أون لاين: مباراة السنغال وبنين بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة السنغال اليوم بدون تقطيع كورة...

مباراة السنغال وبنين بث مباشر بدون تقطيع يوتيوب مباراة السنغال ضد بنين كورة اون لاين يلا شوت السنغال، حيث يخوض أسود التيرانجا أمام السناجب أولى مباريات الدور ربع النهائي على ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات أمم أفريقيا بعد تأهل كل منهما رسميا، ويسعى المنتخب السنغالي إلى تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير بالانتقال إلى دور نصف النهائي ومواصلة التقدم والحصول على اللقب لأول مرة في التاريخ اعتماداً على إقصاء بنين، كورة ستار بث السنغال وبنين مباشر.

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يلا شوت بلس ماتش السنغال ضد بنين يوتيوب، وييسعى منتخب بنين جاهداً إلى حسم اللقب وإعادة اسمه في الميدان الكروي، وقد أعلن المدير الفني ميشيل دوسويي، أن فريقه سيعتمد في تلك المواجهة على المهارات الفنية والبدنية سعيًا إلى هزيمة السنغال على الرغم من قوة لاعبيها، محذراً اللاعبين من الاستهتار بتلك المباراة، خصوصًا بعد خروج العديد من الفرق، ولم يتبقى سوى أقوى الفرق الأفريقية، الاسطورة لايف مباراة السنغال اليوم.

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كورة جول مباراة بنين اليوم يوتيوب، وأكد المدير الفني لمنتخب السنغال أليو سيسيه، أن المفاجآت تملأ كرة القدم وخصوصًا في القارة الأفريقية كما شاهدنا في المنافسات الماضية منذ دور المجموعات، والتي قامت بإقصاء أقوى الفرق، ولذلك يلزم التركيز مع الخصم أثناء خوض المباراة، مضيفًا أن ساديو ماني لاعب المنتخب السنغالي والمهاجم الشرس هو الأقرب للغوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ومع ذلك فإن اللاعب لا تهمه تلك الجائزة قدر ما يهمه وصول فريقه إلى نهائي البطولة.

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التشكيل المتوقع للسنغال: ألفريد جوميز – يوسف سابالي – ساليف ساني – لاميني جاساما – بادو ندياي – إدريسا جايي – ساديو ماني – خاليدو كوليبالي – هنري سايفيت – إسماعيلا سار – مباي نيانج.

وشارك اللاعب شهاب شيبو حارس مرمى نادي جولدي بمصر في مران المنتخب السنغالي، من أجل المشاركة في مباراة الليلة كحارس ثالث، بناءً على رغبة أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب، بعد أن تعرض إدودارد ميندي الحارس الأساسي لإصابة في اليد قبل لقاء كينيا في دور المجموعات.