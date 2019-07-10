7sry بلس: مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر yalla shoot كورة ستار يوتيوب ماتش منتخب السنغال اليوم...

يلا شوت مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر اليوم في كاس الأمم الأفريقية 2019 yalla shoot، السنغال ضد بنين هى أولى مباريات دور الثمانية من كأس الأمم الأفريقية 2019، ويلعب منتخب السنغال المباراة معولاً على نجمه ساديو ماني هداف المنتخب في تلك البطولة برصيد ثلاثة أهداف، في مواحهة على الورق تعطي أفضلية لأسود الترنجا على حساب السناجب نظراً لفارق القوة بين الفريقين، لكن بعد أن أقصى منتخب بنين المنتخب العربي المغربي فأن جميع الاحتمالات متاحة، مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر بدون تقطيع كورة اون لاين.

مباراة السنغال وبنين يلا شوت kora live، المواجهة تبدأ ف السادسة بتوقيت القاهرة، وتلعب المباراة على ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية ويعلق عليها المعلق المصري علي محمد علي عبر قناة بي ان سبورت، وقناة تايم سبورت الأرضية ستنقل المباراة وسيعلق عليها المعلق المصري عصام عبده، في مواجهة من المتوقع ان يكون الحضور الجماهيري داخل ملعب المباراة متوسط خصة بعد خروج منتخب الدولة المضيفه.

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السنغال وبنين مباشر اليوم كورة لايف، المنتخب السنغالي بقيادة المدير الفني اليو سيسية، سيحاول خلال تلك البطولة تحقيق ما فشل فيه كلاعب عندما خسر نهائي نسخة 2002 أمام الكاميرون، وسيحاول حصد اللقب الأول لأسود الترنجا خلال البطولات الأفريقية، أما منتخب بنين فسيحول استكمال ما بدأه خلال تلك البطولة وتحقيق المفاجأت بتحقيق مفاجأة يراها البعض الأكبر في البطولة في حال تفوقه على السنغال اليوم، مباراة السنغال بث مباشر اون لاين.

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بث مباشر السنغال وبنين يلا شوت، قال خاليلو فاديجا صانع العاب منتخب السنغال خلال الجيل الذهبي، ان فريقه متاهب للحصول على لقب النسخة الحالية من كأس الأمم الأفريقية، وسيكون منتخب الجزائر هو العقبة الأكبر للفريق في الطريق، يذكر أن منتخبي الجزائر والسنغال لن يلتقيا مرة اخرى خلال تلك البطولة سوى في المباراة النهائية.

أكد ميشيل دوسييه المدير الفني الفرنسي للمنتخب البنيني، ان فريقه قادر على لعب مواجهة متكافئة أمام منتخب السنغال، خاصة أن الفريق حصل على ثقة إضافية بعدما أقصى المنتخب المغربي أحد أبرز المرشحين للقب البطولة، وأكد دوسييه ان جميع لاعبيه جاهزين لتلك المواجهة، وسنقوم معكم بتوفير رابط مشاهدة مباراة السنغال وبنين فور بدايتها مباشرة فكونوا متابعين معنا.

مباراة السنغال وبنين بث مباشر هي بداية مباريات دور الثمانية من كاس الأمم الأفريقية في مصر 2019 وسوف يعلف عليها المعلق المصري علي محمد علي، وذلك بعد خروج المنتخب المصري من البطولة حيث كان يعلق على مباريات الفريق المصري فقط.