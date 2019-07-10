Goal حصري: يلا شوت مباراة السنغال وبنين بث مباشر CAN كورة جول مباراة السنغال ضد بنين بدون تقطيع يلا...

يلا شوت مشاهدة مباراة السنغال وبنين بث مباشر مباراة السنغال اليوم ضد بنين بدون تقطيع الاسطورة مباراة السنغال وبنين اليوم في ربع نهائي أمم أفريقيا، مباراة قوية يتابعها عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان بالوطن العربي تجمع بين المنتخب السنغالي والمنتخب البنيني، يسعى كل منهنا إلى تحقيق النصر على الفريق الآخر، سعيًا إلى التأهل إلى دور نصف النهائي، بث مباشر السنغال وبنين يلا شوت.

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مباريات اليوم بث مباشر يلا شوت، يريد منتخب السنغال إلى الوصول إلى النهائي لأول مرة في تاريخ المنتخب، وبالفعل يبدو الطريق ممهداً على الرغم من صعوبة تلك المواجهة النارية، حيث أعلن مدرب المنتخب، أن اللاعبين في حالة مزاجية جيدة لأقصى حد، ويسعون إلى تقديم أفضل ما عندهم، وذلك حتى يتم الفوز أمام خصم مباراة الليلة، ولأنهم يدركون قوة الفريق الآخر، قاموا بأداء تمرينات شاقة اعتماداً على خطة فنية للهجوم والدفاع جديدة من نوعها.

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الاسطورة hd مباراة السنغال وبنين بث مباشر، وفي المقابل، يصدم بنين ضد نظيره ساعيًا إلى تسجيل حلم النهائي للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن حقق الانتصار على المغرب في الدور الماضي، ضمن أكبر مفاجأة شهدتها البطولة، فلم يتوقع الجميع خروج المغرب على الرغم من تحقيقه العلامات الكاملة، وعلى الرغم من صعوبة حلم مباراة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، إلا أنه ليس مستحيلاً، ويُنقل اللقاء على قناة Bein Sport HD Max 1,2 بتعليق علي محمد علي.

ويستهدف السنغال المربع الذهبي بعد أن تغيب عنه لمدة تزيد عن الثلاث عشر عامًا وذلك يتحقق فقط بالفوز أمام المنتخب البنيني في مستهل مباريات ربع نهائي الكان، وبذلك تأمل في فك عقدة هذا الدور والذي طالما كان المشاركة الأخيرة للمنتخب على مدار النسخ الماضية من البطولة.